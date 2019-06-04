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Можно ли витать в облаках буквально?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Небоскреб Петербурга оказывается выше облаков

Фразеологизм витать в облаках хорошо известен жителям России. Он означает состояние, когда человек придается пустым фантазиям, мечтам и становится далеким от окружающей действительности. Однако витать в облаках можно не только в переносном, но и в буквальном смысле.

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге иногда облака находятся очень низко. В результате их покров скрывает шпиль высотных зданий. Возникает картина, когда над облаками возвышается произведение архитектуры. В такой ситуации оказывается шпиль «Лахта Центра». В этот момент он выглядит прекрасно и одиноко. «Лахта Центр» словно витает в облаках и возвышается в небо. Получается, что облачный покров скрывает шпиль этого высотного здания от суеты городских улиц.

 

 

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