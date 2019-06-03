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МЕГА Парнас станет центром экологических событий

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
МЕГА Парнас
Навстречу экологии: единый пункт для раздельного сбора отходов в МЕГА Парнас

8 июня МЕГА Парнас станет центром экологических событий. На территории торгового центра откроется единый пункт для раздельного сбора отходов. В этот же день гости МЕГИ смогут посетить лекторий «Правила деления», а также с помощью известного художника создать репродукцию картины Анри Матисса «Танец» в экоформате.

Этим летом в рамках совместной программы МЕГИ и ИКЕА по экологическому просвещению города на территории торгового центра МЕГА Парнас откроется единый пункт для раздельного сбора отходов. Бумагу, картон, упаковку Tetra Pak, стекло, металл, и несколько типов пластика — все это петербуржцы смогут сдать на переработку в МЕГЕ.

На этом экологические инициативы и мероприятия не заканчиваются: 8 июня все желающие приглашаются на лекторий «Правила деления», где эксперты-экологи расскажут об особенностях экологического образа жизни. Спикерами станут молодые ученые, экоблогеры, представители экодвижений «No Plastic It’s Fantastic», «Pokolenie Zero» и «РазДельный сбор», «Зеленый драйвер».

Ценителям искусства МЕГА тоже подготовила необычный сюрприз. Гости торгового центра смогут внести свой вклад в создание необычного экологического шедевра в виде уличного арт-объекта. Вместе с петербургским художником Стасом Багсом желающие создадут репродукцию картины Анри Матисса «Танец» из цветных пластиковых крышек в стиле мозаики.

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