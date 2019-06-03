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Начался самый массовый ЕГЭ

0
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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
ЕГЭ по русскому языку в Петербурге сдают 28 тыс. человек

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в 10 часов в городе начался самый массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку. Его сдают примерно 28 тыс. человек. Экзамен продлится чуть менее 4 часов (235 минут). Результаты ЕГЭ будут объявлены до 20 июня.

Выпускники школ могут сдавать экзамен в двух форматах – ЕГЭ и ГВЭ (Государственный выпускной экзамен). Результаты ЕГЭ остаются действительными в течение 4 лет и дают возможность для поступления в вуз. Выпускники, сдающие ГВЭ, должны будут потом проходить вступительные испытания при поступлении в вуз.

В последние годы существует множество дискуссий на тему ЕГЭ, в том числе – поднимается вопрос об отмене подобного формата. Однако эти экзаменационные испытания по-прежнему остаются в практике школ.

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