Многодетные семьи получат льготы по оплате за вывоз мусора

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, Мария Щербакова и Роман Коваль предложили предоставить многодетным семьям льготы по оплате за вывоз твердых коммунальных отходов. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение городского парламента и предварительно поддержан на заседании комитета по законодательству в пятницу, 31 мая.

Согласно тексту законопроекта, ежемесячная компенсация за вывоз мусора составит 30% для семей с тремя детьми, 40% — для семей с количеством детей от четырех до семи, 50% — для родителей, воспитывающих восемь и более детей. Льготы будут предоставляться по платежам с 1 января 2020 года.

Как отметил Денис Четырбок, в Петербурге получателями нового вида социальной поддержки станут более 43 тысяч многодетных семей. Средства, необходимые для введения льготы, будут выделены из городского бюджета.

Парламентарий отметил, что предложенные меры — это конкретные действия по исполнению задач, поставленных в послании Президента РФ Владимира Путина в феврале 2019 года, и соответствуют целям, определенным в национальном проекте «Демография».