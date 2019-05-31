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» » До выборов осталось менее 100 дней

До выборов осталось менее 100 дней

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какова ситуация за три месяца до выборов губернатора Петербурга?

«Питерец.ру» напоминает, что 8 сентября пройдут выборы губернатора Северной столицы. Эксперты считают, что Петербургу нужен опытный руководитель, способный придать импульс развитию города, привлечь федеральное финансирование и наладить диалог с гражданами.

В этой связи фигура Белова воспринимается достаточно позитивно. Этот человек смог привлечь дополнительные средства для развития города. Если в 2018 году доля федеральных средств в бюджете Петербурга составляла 4,3%, то по итогам текущего года она, скорее всего, будет выше. В короткий срок Александр Дмитриевич завоевал авторитет и доверие граждан, причем это касается разных социальных слоев. Так что у него будут достаточно высокие шансы победить на выборах.

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