Усилий завода «МПБО-2» недостаточно для решения мусорных проблем Петербурга

На петербургском заводе по переработке ТКО обратили внимание на пожарную безопасность. Теперь при въезде на предприятие мусоровоз должен пройти осмотр с помощью видеокамер, а также весовой, радиационный и документальный контроль. Специалисты проверили пожарные гидранты и огнетушители, наполнили пожарные резервуары, для сотрудников был организован инструктаж по обращению со средствами пожаротушения.

Работа по повышению уровня безопасности, несомненно, является позитивным намерением предприятия. Однако важно понимать, что тяжелая ситуация, сложившаяся в сфере обращения с отходами в Северной столице, требует более действенных мер. Одно из лиц, ответственных за результат, — ГУП «МПБО-2».

В 2018 году было объявлено, что завод наделен статусом регионального оператора по реализации отходов в Санкт-Петербурге. Данное решение могло сделать «МПБО-2» монополистом на рынке ТКО на ближайшие десять лет. Однако суд признал незаконным соглашение администрации с ГУП. Итоги тендера пересмотрели, так как в конкурсных документах были найдены нарушения.

Проблемной является и нынешняя деятельность предприятия. На территории Петербурга у него есть две производственные площадки по обработке отходов — в поселке Янино и на Волхонском шоссе. В апреле дачники садовых товариществ пожаловались на гору мусора, обнаруженную на территории одного из филиалов «МПБО-2» — «Опытного завода по механизированной переработке отходов». Дома располагаются в 500 метрах от забора предприятия, из-за чего люди вынуждены терпеть едкий запах сероводорода и опасаться за состояние почвы и грунтовых вод. Представители ГУП «МПБО-2» наличие проблемы отрицают. Экологи тем временем настаивают, что процесс гниения отходов опасен для окружающей среды и здоровья человека. Вещества, попадающие в воздух, могут привести к различным заболеваниям.



Вопросы вызывает и ситуация с полигоном Приморского района «Новоселки», который также принадлежит заводу «МПБО-2». На протяжении долгого времени «Новоселки» вызывали у горожан тревогу из-за избытков мусора. Полигон исчерпал свои ресурсы еще в 2009 году, но закрыли его только через 8 лет благодаря активности общественности и содействию со стороны президента. Работа «Новоселок» приводила к многочисленным жалобам на неприятный запах, от которого некуда было спрятаться жителям близлежащих домов. В 2017 году полигон наконец прекратил работу, но теперь затруднение возникло с его рекультивацией, она отстает от плана. На территории «Новоселок» должны были построить станцию активной дегазации для уменьшения объема выбросов свалочных газов в атмосферу, однако эта задача до сих пор остается невыполненной.

В работе по обращению с ТКО «МПБО-2» использует метод компостирования мусора. Такой способ сейчас не считается эффективным: получаемый в результате деятельности компост может оказаться опасным и непригодным для дальнейшей эксплуатации. Лучшим вариантом для поддержания экологии является сортировка и вторичное использование мусора.

Сегодня можно с уверенностью говорить, что мусорная сфера в Петербурге оказалась в кризисе. Из-за нехватки полигонов и мусороперерабатывающих заводов в регионе все чаще появляются незаконные свалки, отравляющие окружающую среду. Ежегодно в Северной столице производится около 1,7 млн тонн коммунальных отходов, а девать их некуда. Администрации пора обратить внимание на удручающую ситуацию и разработать комплексный подход для ее изменения.