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» » Жара пока откладывается

Жара пока откладывается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург пока не радует граждан теплой погодой

«Питерец.ру» сообщает, что жаркая погода в городе на Неве пока не собирается устанавливаться. Сегодня в Петербурге столбик термометра дойдет до отметки 16 градусов, что немного для этого времени года. Ожидается небольшой северо-западный ветер.

По прогнозам синоптиков, жары ждать в ближайшие дни, скорее всего, не придется. В городе установилась весенняя погода. Что касается жарких дней, они еще впереди. Пока каких-либо аномалий не наблюдается. Погода примерно такая, какой она может быть в конце мая.

За последние годы граждане Петербурга привыкли, что погода зачастую меняется кардинально. Иногда она мало соответствует текущему временному периоду и напоминает некие аномалии. Будем надеяться, что лето порадует нас хорошей теплой погодой.

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