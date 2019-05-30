Жара пока откладывается

«Питерец.ру» сообщает, что жаркая погода в городе на Неве пока не собирается устанавливаться. Сегодня в Петербурге столбик термометра дойдет до отметки 16 градусов, что немного для этого времени года. Ожидается небольшой северо-западный ветер.

По прогнозам синоптиков, жары ждать в ближайшие дни, скорее всего, не придется. В городе установилась весенняя погода. Что касается жарких дней, они еще впереди. Пока каких-либо аномалий не наблюдается. Погода примерно такая, какой она может быть в конце мая.

За последние годы граждане Петербурга привыкли, что погода зачастую меняется кардинально. Иногда она мало соответствует текущему временному периоду и напоминает некие аномалии. Будем надеяться, что лето порадует нас хорошей теплой погодой.