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Борьба с тарифами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.aif.ru
В Петербурге остановят рост тарифов на водоснабжение

«Питерец.ру» сообщает, что с 1 июля в Северной столице прекратится рост тарифов на водоснабжение. Об этом напомнил глава города Александр Беглов. Это стало возможным благодаря снижению расходов на энергоресурсы со стороны снабжающих оргаиизаций. Причем, по словам Беглова, эту оптимизацию нужно ускорять.

Градоначальник отметил, что необходимо снизить тарифы и на поставки других ресурсов. Такой подход отразится не только на квитанциях по коммунальным услугам, но и позволит сэкономить деньги, которые можно будет использовать для развития энергетического комплекса Петербурга.

Это еще один вклад Александра Беглова в развитие города. Остановка роста тарифов на воду — это очень важное дело. Если такой цели удастся добиться, можно будет говорить о серьезной победе.

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