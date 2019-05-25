Горожане за Беглова

Представители общественного движения «Волонтеры Победы» отметили работу Александра Беглова на посту градоначальника Петербурга. Ребята выразили надежду, что Александр Дмитриевич выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора.

По мнению волонтеров, Беглов уже решил много проблем. Отдельных слов заслуживает его подход с задействованием социальных сетей. Глава города представляет проекты или какие-то решения на рассмотрение граждан. Немаловажно, что он смог найти подход к молодежи.

Некоторые общественные организации, ветераны, блокадники тоже поддерживают Беглова. Так что у временно исполняющего обязанности губернатора есть хорошие шансы закрепиться на этом посту, но уже на постоянной основе.