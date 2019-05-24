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Нелегально установивший колонку хостел оставил соседей без газа

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Опубликовал: Вадик Котов
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ПетербургГаз
Самовольная установка газового водонагревателя привела к коммунальному бедствию в Центральном районе

Самовольная установка газового водонагревателя привела к коммунальному бедствию в Центральном районе. Дом 20/9 по Суворовскому проспекту частично остался без газа из-за несанкционированной колонки в одной из квартир на четвертом этаже, в которой устроен хостел.

В аварийную службу «04» поступило сообщение о запахе газа в помещении. Оперативно прибыв на место происшествия, специалисты ГРО «ПетербургГаз» выявили грубые нарушения технических норм и правил безопасности, которые могут привести к негативным последствиям для всего дома. В квартире, переоборудованной под хостел, нелегально смонтирована газовая колонка с дымоотводящим патрубком из фольги.

Проектом газификации дома водонагреватели не предусмотрены – устанавливались только газовые плиты. Предположительно, дымоход колонки выведен в общедомовую систему вентиляции – это прямой путь к отравлению угарным газом не только себя, но и соседей.

Представитель хостела препятствовал законным действиям работников городской газовой службы и не позволил отключить самовольно установленную колонку. Поэтому во избежание угрозы жизни и здоровью жильцов пришлось приостановить газоснабжение 5 квартир по стояку. Незамедлительное отключение в данном случае – обязанность газовиков, прямое требование п. 77 Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Восстановление газоснабжения квартир по стояку технически возможно, если собственник обеспечит доступ специалистов газовой службы в помещение хостела и не будет препятствовать отключению незаконно установленного газоиспользующего оборудования.

Расходы по восстановлению подачи газа, нарушенной из-за самовольного монтажа газовых приборов, по закону возмещает собственник того помещения, где они установлены.

 − Техническое обслуживание, ремонт, замена и подключение  газового оборудования выполняются только специализированными организациями, – напоминают в ГРО «ПетербургГаз». – Самовольное переустройство сетей и монтаж газовых приборов недопустимы. Подобная «самодеятельность» может привести к непоправимым последствиям не только для квартиры-нарушителя, но и для всего дома!

Источник: ПетербургГаз
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