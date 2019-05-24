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Нотариусов могут обязать фиксировать сделки на видео

0
37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.spb.ru
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга предложили обязать нотариусов использовать средства видеофиксации при удостоверении ряда сделок

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Елена Рахова предложили обязать нотариусов использовать средства видеофиксации при удостоверении ряда сделок. Соответствующую федеральную инициативу уже поддержали на очередном заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 24 мая.

Как отмечают авторы документа, появлению инициативы предшествовали обращения граждан, в которых ставилась под сомнение правомерность некоторых нотариальных действий. В большинстве своем это касалось сделок, которые связаны с распоряжением недвижимым имуществом и удостоверением завещаний.

— На практике известны случаи, когда сделка купли-продажи недвижимости, ее дарения или завещания признается недействительной на основании статьи 177 Гражданского кодекса — если гражданин в момент ее совершения «не был способен понимать своих действий или руководить ими», — поясняет Денис Четырбок. — Согласно закону, нотариусы в обязательном порядке должны проверять удостоверяемые ими документы, разъяснять заявителям их права и обязанности, однако, к сожалению, так происходит не во всех случаях. А ведь последствия от таких нарушений могут быть самыми тяжелыми, вплоть до того, что люди теряют свое имущество.

По мнению депутатов, введение обязательной видеофиксации позволит защитить интересы как добросовестных сторон сделки, так и самих нотариусов, ведь по закону они несут полную имущественную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности.

После принятия документа в парламенте Петербурга инициативу направят в Госдуму. Каким конкретно должен быть порядок видеофиксации и где хранить снятые материалы, депутаты предлагают решить Федеральной нотариальной палате. Ожидается, что изменения вступят в силу с 2021 года. По словам Дениса Четырбока, отложенный срок позволит нотариусам оснастить рабочие места всей необходимой техникой.

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