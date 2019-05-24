Нотариусов могут обязать фиксировать сделки на видео

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Елена Рахова предложили обязать нотариусов использовать средства видеофиксации при удостоверении ряда сделок. Соответствующую федеральную инициативу уже поддержали на очередном заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 24 мая.
Как отмечают авторы документа, появлению инициативы предшествовали обращения граждан, в которых ставилась под сомнение правомерность некоторых нотариальных действий. В большинстве своем это касалось сделок, которые связаны с распоряжением недвижимым имуществом и удостоверением завещаний.
По мнению депутатов, введение обязательной видеофиксации позволит защитить интересы как добросовестных сторон сделки, так и самих нотариусов, ведь по закону они несут полную имущественную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности.
После принятия документа в парламенте Петербурга инициативу направят в Госдуму. Каким конкретно должен быть порядок видеофиксации и где хранить снятые материалы, депутаты предлагают решить Федеральной нотариальной палате. Ожидается, что изменения вступят в силу с 2021 года. По словам Дениса Четырбока, отложенный срок позволит нотариусам оснастить рабочие места всей необходимой техникой.