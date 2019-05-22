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Индивидуальная траектория развития волонтерских центров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Индивидуальная траектория развития волонтерских центров

В конце мая активистыи руководители добровольческих движений ВУЗов и ССУЗов Санкт-Петербурга повысят свои компетенции в сфере социального проектирования.
Эксперты Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проведут серию обучающих форсайт-сессий на базе средних профессиональных и высших учебных заведений. Участники узнают о том, как разрабатывать «портфели» стратегического развития своего добровольческого объединения.
«В последнее время мы можем наблюдать рост добровольческой активности. В Петербурге тысячи молодых ребят, которые готовы безвозмездно помогать. Но, несмотря на видимую простоту процесса, волонтерская деятельность требует определенных знаний и умений. Зачастую для реализации добровольческих проектов необходима специальная подготовка. В рамках обучающих мероприятий члены и руководители добровольческих объединений Санкт-Петербурга как раз рассмотрят современные требования развития волонтерского движения», – отметил Владислав Норкин, заместитель директора по методической работе Дома молодежи Санкт-Петербурга.
В результате работы образовательной площадки планируется сформировать 10 индивидуальных «портфелей» для 10 добровольческих объединений, функционирующих на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Санкт-Петербурга. Совет по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями поможет в проведении обучающей программы и презентует участникам ключевые направления добровольческого сообщества Санкт-Петербурга. Реализовать полученные знания участники смогут во время летней форумной кампании 2019 года.
Организатор мероприятия – Дом молодежи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политики и взаимодействию с общественными организациями.
Оператор мероприятия – МОО «Национальный центр социальной помощи»

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