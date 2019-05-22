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Люди предпенсионного возраста получили право на бесплатную юридическую помощь

0
17
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.spb.ru
Люди предпенсионного возраста получили право на бесплатную юридическую помощь

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга включили в перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, людей предпенсионного возраста – тех, кому до выхода на пенсию остается 5 лет и меньше. Соответствующую инициативу поддержали в третьем (окончательном) чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 22 мая. Авторами документа выступили депутаты Денис Четырбок и Борис Ивченко.

Предполагается, что бесплатная юридическая помощь будет оказываться по тем вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав людей предпенсионного возраста или предоставлением им мер социальной поддержки.

Отметим, что в систему бесплатной юридической помощи Санкт-Петербурга сегодня входят более 100 адвокатов и адвокатских объединений. Помощь оказывается инвалидам I и II группы, ветеранам Великой Отечественной войны, героям России и гражданам других социальных категорий. Ранее Денис Четырбок предложил расширить этот перечень и включить в него «детей войны» – людей, которым на момент окончания Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет.

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