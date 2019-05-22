Беглов об итогах полугодия

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов находится в этой должности уже 6 месяцев. За это время Александр Дмитриевич хорошо зарекомендовал себя на своем посту и имеет все шансы получить губернаторское кресло по итогам осенних выборов.

«Питерец.ру» отмечает, что Беглов подвел некий итог своей работы за несколько месяцев. Он отметил, что принял город в непростое время, когда нужно было предпринимать кардинальные меры. Расходы превышали доходы, что приводило к росту долга. По словам Беглова, наиболее сложные вопросы удалось решить. Город отказался от беспорядочных займов и неэффективных расходов, сократился размер госдолга, вернулась поддержка на федеральном уровне.

В итоге преобразования привели к профициту бюджета на сумму 10 млрд. руб. Эти деньги будут потрачены на строительство социальных объектов и поддержку незащищенных слоев населения.