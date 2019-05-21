Молодежная регата Makarov Sailing Cup 2019

25 мая на территории форта «Константин» в Кронштадте пройдет молодежная парусная регата Makarov Sailing Cup 2019, организованная компанией MSC Россия и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова при поддержке Министерства транспорта РФ.

Makarov Sailing Cup 2019 - это большой праздник парусного спорта, в третий раз проводимый российским представительством компании MSC Mediterranean Shipping Company - мировым лидером в сфере логистики и морской контейнерной перевозки.

Регата пройдет в рамках научно-практической конференции ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова “Макаровские чтения”. Однако, в этом году попробовать себя в качестве яхтсменов смогут не только студенты легендарной Макаровки, но и других ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга.

Все участники гонки прошли строгий отбор: специальная комиссия, состоящая из руководства университета и представителей MSC, оценивала учебные достижения студентов и активность во внеучебной деятельности альма-матер.

Makarov Sailing Cup дает петербургским студентам возможность получить уникальный опыт и незабываемые эмоции: настоящая парусная гонка под руководством опытных шкиперов наряду с сотрудниками крупнейшей логистической компании, награды от первых лиц морской индустрии и фирменная экипировка на память от компании MSC.

В этом году местом проведения регаты выбрана живописная территория Форта Константин и вейк-парка Kingwich в Кронштадте. Гоночная дистанция пройдет на акватории Невской губы яхт-клуба Форт Константин.

Соревнование проводится в двух зачетных группах яхт класса Beneteau PLATU 25 и Open 800. Всего 70 участников регаты поднимутся на борт 14 парусных лодок.

MSC активно занимается социальной ответственностью и стремится показать молодым курсантам, что любовь к морю, к своей профессии и компании – обязательные слагаемые для успешного развития карьеры в будущем, и регата – отличный повод это продемонстрировать. Парусный спорт – прекрасная возможность для студентов почувствовать стихию и проявить себя как лично, так и в составе команды.

Makarov Sailing Cup – серьезная парусная регата с гонкой, судейской коллегией и торжественным награждением в финале. Событие обещает стать важным для профессиональной среды: организаторы давно сотрудничают с ведущим морским ВУЗом страны, а теперь дают такую возможность и самим курсантам.

Список спикеров:

Цветков Юрий Александрович – заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта

Барышников Сергей Олегович – ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

Антон Назаров - управляющий директор MSC Russia

25 мая

Форт «Константин», Кронштадт

10.00-17.00