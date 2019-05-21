Ликвидация отходов на Котлине

«Питерец.ру» сообщает, что экологическая служба Северной столицы устранила последствия разлива нефтяных отходов на острове Котлин, находящемся в Финском заливе в 30 км от центра Петербурга.

Помимо этого, экологи ликвидировали нефтяные отходы в Выборгском районе. Проблемная зона была обработана специальным составом. Всего было возбуждено 24 дела об административном правонарушении и наложен штраф на сумму 126 тыс. руб.

Контроль за правильным обращением с отходами – очень важное направление деятельности экологических служб. Вопросу экологической безопасности уделяется сегодня повышенное внимание. В Петербурге и Ленобласти регулярно поступают жалобы от граждан. Представители экологических служб занимаются решением этих проблем.