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Петербургские школы могут оборудовать велопарковками

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112
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
assembly.spb.ru
Петербургские школы могут оборудовать велопарковками

Во дворах петербургских школ могут появиться велопарковки. С таким предложением выступил депутат городского ЗакСобрания Денис Четырбок, который уже направил соответствующее обращение в адрес вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова. При этом, как отметил парламентарий, на всех велопарковках должны быть установлены камеры видеонаблюдения, которые помогут от краж.

— В ряде школ нашего города учатся ребята не только из близлежащих домов, но и те, кто живет в нескольких кварталах от места учебы. Многим идти на уроки пешком попросту скучно, куда приятнее проехаться на велосипеде или самокате, — поясняет Денис Четырбок. — Сейчас ситуация такая, что в большинстве учебных заведений специально оборудованных мест, где можно оставить свой транспорт, нет. Поэтому дети чаще всего оставляют своих «железных коней» прямо на входе в школу, пристегивают их замками к перилам, чем нередко мешают нормальному проходу других людей. Помимо этого, есть большой риск того, что транспорт, будь то велосипед или самокат, может пропасть, ведь фактически во время занятий за ним никто не следит.

По мнению депутата, запрещать ученикам приезжать в школу на велосипеде или самокате нельзя. Напротив, городские власти должны помочь детям и организовать для их транспорта специальную стоянку.

Денис Четырбок уверен: велопарковка в школе должна стать такой же обязательной вещью, как и умывальник в столовой.

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