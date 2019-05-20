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На участке КАД между развязками с Московским шоссе и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения

0
111
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На участке КАД между развязками с Московским шоссе и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») до транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе)  (км 65+690 - км 79+710 внутреннего кольца) будет перекрыта одна полоса движения.

«В период с 21 по 27 мая 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, по второй, третьей и четвёртой  полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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