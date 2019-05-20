Участок под метро

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленобласти приняли решение выделить для «подземки» участок земли в 100 гектаров, находящийся на границе с Северной столицей. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он заявил, что область заинтересована в реализации совместных проектов с Петербургом. Выделение земли под метро – это то, что делается в интересах граждан. Каждый день тысячи людей пересекают границы города и области.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что до 2032 года запланировано построить 29 новых станций подземки. На новых участках можно будет разместить не только сами станции, но и депо.

В целом петербургский метрополитен активно развивается. Причем это развитие идет в нескольких направлениях.