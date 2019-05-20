Введены ограничения для грузовиков

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране введут новое правило, предполагающее ограничение движения грузовиков в жару. В период с 20 мая по 31 августа грузовое авто не сможет перемещаться в дневное время. Такое ограничение наступает при температуре более 32 градусов.

Данная мера вызвана тем, что при жаркой погоде грузовик оставляет на асфальте колею. Предполагается, что ограничения будут вводить на основе прогноза погоды. На дороге разместят специальные знаки. Нарушителей ожидает административный штраф. Эти ограничения будут действовать по всей стране, в том числе – в Петербурге.

Посмотрим, как пройдет реализация данной идеи на практике. Внедрение названных выше изменений пока вызывает вопросы.