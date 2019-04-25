На пять дней перекроют съезды с Выборгского шоссе на КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на транспортной развязке КАД на пересечении с Выборгским шоссе (км 18 внутреннего кольца, км 123 внешнего кольца) в течение пяти дней будет перекрыто движение по съездам № 3, № 5 и № 6 на внутреннее кольцо КАД.

«В период с 10.00 26 апреля до 15.00 30 апреля 2019 года будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на съездах с Выборгского шоссе в направлении из города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области и посёлка Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга на внутреннее кольцо КАД. Движение транспорта по данным съездам на внешнее кольцо КАД будет осуществляется в штатном режиме. Работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Справка:

Государственный контракт на реконструкцию КАД Санкт-Петербурга от станции Горская до Приозерского шоссе (Этап 1. Этап 2) был заключен в мае 2018. Это последний четырехполосный участок в составе самой загруженной федеральной магистрали на северо-западе России. В рамках государственного контракта подрядная организация выполнит работы по уширению проезжей части автомобильной дороги до шести полос на участке протяженностью 14,3 км – от транспортной развязки на пересечении с Западным скоростным диаметром до транспортной развязки на пересечении с Приозерским шоссе.

Работы на объекте продлятся c мая 2018 по ноябрь 2020 года. Благодаря расширению проезжей части пропускная способность данного участка КАД увеличится с 79 000 до 124 000 единиц транспорта в сутки.