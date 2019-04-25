К летнему сезону в Петербурге откроют оборудованные пляжи для купания и отдыха

Депутаты Петербурга Денис Четырбок, Мария Щербакова и Юрий Гладунов предложили отнести городские пляжи к объектам благоустройства. Сейчас они такого статуса не имеют, а значит, власти не обязаны оборудовать их всей необходимой инфраструктурой. По замыслу законодателей, к началу купального сезона на пляжах должны появиться бесплатные шезлонги, скамейки, площадки для проведения активных игр и культурно-массовых мероприятий, а также специальные зоны для принятия солнечных ванн.
Помимо этого, депутаты намерены сделать все городские пляжи доступными и для людей с ограниченными возможностями. Выполнить такую задачу, по словам авторов законопроекта, будет несложно: для этого достаточно оснастить пляжные зоны настилами и пандусами, в том числе для спуска к воде. Если закон примут, то люди с ограниченными возможностями смогут добираться до пляжей бесплатно на социальном такси.
Отметим, что соответствующий проект закона уже внесён на рассмотрение городского парламента.