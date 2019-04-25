ента новостей

16:02
На пять дней перекроют съезды с Выборгского шоссе на КАД
14:19
К летнему сезону в Петербурге откроют оборудованные пляжи для купания и отдыха
12:16
Смертельное ДТП В Адмиралтейской районе
12:12
Двойная маркировка стала причиной задержания 21 тонны говяжьей печени
10:07
В Невском районе задержаны мигранты автоугонщики
08:44
Трагедия Александра Кокорина?
08:26
Открыт завод по производству СПГ
00:24
«Зенит» обыграл «Динамо» и стал ещё ближе к чемпионству
12:42
В Петербурге приостановлено движение более 9 тонн замороженного мяса «из будущего»
12:23
Депутаты предложили изменить программу реновации в Петербурге
08:39
Амосов идет на выборы?
06:56
Круглосуточная работа метро
17:02
Выставка "Бессмертный медсанбат"
15:23
Опера «Паяцы»
15:00
Выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград»
14:58
Приоратский парк Гатчины благоустроят с помощью умных технологий
12:56
ВПетербурге отреставрируют одно из зданий Военной Коллегии
11:52
В Псковской области выявлена новая схема незаконного перемещения яблок из Республики Беларусь
11:49
Определены даты II Эстонско-российского бизнес-форума
11:11
Троллейбус сбил пенсионерку на Ленинском проспекте
11:00
Смертельное ДТП на Петергофском шоссе
10:40
Весенний концерт «русской француженки» Жени Любич
10:37
В центре Петербурга ограбили жителя города Находка
10:33
На развязке с Московским шоссе продлевают работы на съезде с КАД на Витебский проспект
07:50
Конференция «МарТех на Неве»
07:23
Как обстоят дела с коммуналками?
23:00
В Петербурге запустят проект в поддержку локальной музыкальной сцены
12:09
В Петербурге школьники отобрали мобильник у мужчины
12:00
Ремонт дворца Белосельских-Белозерских в центре Петербург
11:53
В Кировском районе задержан автоугонщик
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » К летнему сезону в Петербурге откроют оборудованные пляжи для купания и отдыха

К летнему сезону в Петербурге откроют оборудованные пляжи для купания и отдыха

0
70
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.spb.ru
К летнему сезону в Петербурге откроют оборудованные пляжи для купания и отдыха

Депутаты Петербурга Денис Четырбок, Мария Щербакова и Юрий Гладунов предложили отнести городские пляжи к объектам благоустройства. Сейчас они такого статуса не имеют, а значит, власти не обязаны оборудовать их всей необходимой инфраструктурой. По замыслу законодателей, к началу купального сезона на пляжах должны появиться бесплатные шезлонги, скамейки, площадки для проведения активных игр и культурно-массовых мероприятий, а также специальные зоны для принятия солнечных ванн.

— Наша задача — увидеть городские пляжи в полном соответствии всем требованиям. Должно быть комфортно, чисто и безопасно. На мой взгляд, имеет смысл оборудовать такие места и бесплатным Wi-Fi, чтобы каждый человек, будь то житель Петербурга или гость нашего города, смог совершенно бесплатно подключиться к сети и свободно выйти в интернет, — отметил Денис Четырбок.

Помимо этого, депутаты намерены сделать все городские пляжи доступными и для людей с ограниченными возможностями. Выполнить такую задачу, по словам авторов законопроекта, будет несложно: для этого достаточно оснастить пляжные зоны настилами и пандусами, в том числе для спуска к воде. Если закон примут, то люди с ограниченными возможностями смогут добираться до пляжей бесплатно на социальном такси.

Отметим, что соответствующий проект закона уже внесён на рассмотрение городского парламента.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

Вчера, 12:23
Депутаты предложили изменить программу реновации в Петербурге
3-04-2019, 14:57
В Петербурге разрешат жарить шашлыки в скверах и парках
1-03-2019, 12:12
Депутаты Петербурга намерены помочь бездомным с жильём
14-12-2018, 11:53
Водители не будут платить за парковку в выходные и праздничные дни
27-06-2018, 12:32
Депутаты Петербурга намерены навести порядок на дорогах
2-08-2014, 15:10
На пляжах Петербурга в конце купального сезона появятся лежаки!

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
95
Сегодня, 12:16
Смертельное ДТП В Адмиралтейской районе
0
142
23-04-2019, 11:11
Троллейбус сбил пенсионерку на Ленинском проспекте
0
124
23-04-2019, 11:00
Смертельное ДТП на Петергофском шоссе
0
192
17-04-2019, 11:28
Смертельное ДТП в Невском районе
Наверх