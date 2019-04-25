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» » Трагедия Александра Кокорина?

Трагедия Александра Кокорина?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kp.ru
Находящийся в СИЗО Александр Кокорин вряд ли вернется в большой спорт

«Питерец.ру» сообщает, что состояние здоровье задержанного футболиста Александра Кокорина заметно ухудшилось. Спортсмена, который восстанавливался после тяжелой травмы, продолжает беспокоить колено. Допущенный в СИЗО спортивный врач смог провести предварительный медосмотр Кокорина.

Пока полученные данные не являются полными, поскольку в «Бутырке» нет возможности провести полноценное обследование. Однако даже имеющихся сведений хватает для того, чтобы сомневаться в возвращении Кокорина в большой спорт. Александр нуждается в постоянных физических нагрузках и реабилитации больного колена. Таких условий в СИЗО создать для него никто не может.

Независимо от дальнейшего расследования дела братьев Кокориных и Павла Мамаева, Александр рискует бесславно закончить свой путь на спортивном поприще. Безусловно, во всем этом виноват только сам Кокорин.

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