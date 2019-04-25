Трагедия Александра Кокорина?

«Питерец.ру» сообщает, что состояние здоровье задержанного футболиста Александра Кокорина заметно ухудшилось. Спортсмена, который восстанавливался после тяжелой травмы, продолжает беспокоить колено. Допущенный в СИЗО спортивный врач смог провести предварительный медосмотр Кокорина.

Пока полученные данные не являются полными, поскольку в «Бутырке» нет возможности провести полноценное обследование. Однако даже имеющихся сведений хватает для того, чтобы сомневаться в возвращении Кокорина в большой спорт. Александр нуждается в постоянных физических нагрузках и реабилитации больного колена. Таких условий в СИЗО создать для него никто не может.

Независимо от дальнейшего расследования дела братьев Кокориных и Павла Мамаева, Александр рискует бесславно закончить свой путь на спортивном поприще. Безусловно, во всем этом виноват только сам Кокорин.