Депутаты предложили изменить программу реновации в Петербурге

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в первом чтении поддержали пакет поправок, которые значительным образом могут изменить условия реализации региональной программы реновации. В частности, парламентарии предложили разрешить переселять жителей из хрущевок в новые дома в пределах муниципалитета, а не в пределах квартала, как это положено сейчас. По мнению одного из авторов документа Дениса Четырбока, такая мера позволит ускорить процесс переселения жителей в новостройки.

Еще одно нововведение касается предоставления застройщику стартовых пятен.

— В ряде кварталов из-за отсутствия стартового пятна невозможно дать старт реализации программы реновации. Поэтому проектом предлагается передавать целевым назначением стартовое пятно для застройки в пределах муниципального образования, — пояснил Денис Четырбок.

Обязательным условием, согласно тексту документа, станет поэтапность реализации программы реновации. Застройщику необходимо заранее согласовывать с городскими властями план своих действий, чтобы не допускать злоупотреблений.

— Наша основная цель – обеспечить право жителей на комфортное жилье, дать программе реновации второе дыхание. Люди мечтают о переезде в новые современные квартиры, и это давно пора воплощать в реальность, — подчеркнул Денис Четырбок.

Напомним, ранее депутаты Петербурга предложили Госдуме свой вариант закона о реновации в регионах.