На развязке с Московским шоссе продлевают работы на съезде с КАД на Витебский проспект

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по ликвидации дефектов асфальтобетонного дорожного покрытия на транспортной развязке КАД на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») (км 65 внутреннего кольца, км 76 внешнего кольца) ограничено движение на съезде № 5.

Работы на съездах № 9 и № 12 (из Ленинградской области с Московского шоссе на внутреннее кольцо КАД и с Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД) были завершены досрочно.

«В результате разборки асфальтобетонного покрытия было выявлено нарушение защитного слоя бетона и целостности гидроизоляционного слоя. В связи с этим обстоятельством работы с частичным ограничением движения на съезде с внешнего кольца КАД на Витебский проспект в сторону станции метро Купчино (съезд № 5) будут продлены до 30 апреля 2019 года. Работы производятся в круглосуточном режиме, в две смены» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ранее окончание работ было запланировано на 22 апреля 2019 года.

Данные работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация об ограничении на съезде выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.