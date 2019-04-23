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Как обстоят дела с коммуналками?

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73
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
belprauda.org
Депутат высказался о ситуации с расселением жителей коммуналок

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице остаются не расселенными около 70 тыс. коммунальных квартир, а это 229 тыс. семей. Ситуацию прокомментировал руководитель петербургской фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

По словам депутата, то финансирование, которое выделено на расселение людей в 2019-2020 годах позволяет оказать помощь примерно 4,8 тыс. семей. При этом сейчас в коммуналках 81 тыс. семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Если проблема будет решаться такими темпами, то на это уйдет порядка 25 лет.

Депутат посетовал, что городские власти и фракция «Единая Россия» выступает против предложенных им поправок к городскому бюджету. Из-за этого ситуация с коммуналками остается такой, какой сейчас.

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