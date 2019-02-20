Инвестиции для науки

«Питерец.ру» сообщает, что в РАН прошло заседание, в котором участвовал заместитель главы Северной столицы Владимир Кириллов. Он отметил, что для достижения задач в области науки необходимы совместные усилия властей, а также образовательных и научных учреждений.

По словам Кириллова, ежегодно проводится как минимум 15 региональных конкурсов, в которых участвует молодежь. Для этих целей выделено 87 млн. руб. Однако, чтобы покрыть все затраты на научные исследования и разработки, необходимо привлекать частный капитал.

Получается, что нужны инвестиции в сферу науки. Посмотрим, как отреагирует бизнес на заявление Кириллова. Невозможно привлечь эти средства, если не заинтересовать людей, способных их выделить.