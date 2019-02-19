Парламентарий просит Генпрокуратуру РФ провести проверку в связи с обрушением здания ИТМО

Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять на личный контроль ход расследования по факту обрушения здания ИТМО в Санкт-Петербурге.

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил обращение к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять на личный контроль ход расследования уголовного дела по факту обрушения крыши и межэтажных перекрытий в здании в Санкт-Петербурге по адресу ул.Ломоносова, д.9, лит.А, находящемся в пользовании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Парламентарий просит Генеральную прокуратуру РФ провести проверку деятельности органов, уполномоченных осуществлять надзор за ходом реставрации памятников архитектуры, к которым относится здание ИТМО. Кроме того, Михаил Романов призывает правоохранителей проверить обстоятельства заключения последних контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ на предмет наличия коррупционной составляющей. В связи с большой обеспокоенностью студентов ИТМО парламентарий просит Генеральную прокуратуру РФ инициировать проверку всех корпусов ВУЗа на ул.Ломоносова и проведения необходимых экспертиз с целью определения возможности осуществления в них учебного процесса. Напомним, что в качестве главной причины обрушения власти Санкт-Петербурга назвали неправильное складирование стройматериалов и перегруз конструкций при проведении реставрации здания.

В своем письме Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке депутат Госдумы Михаил Романов напоминает, что здание бывшего Коммерческого училища, расположенное по адресу: ул. Ломоносова, д. 9, лит. А, которое ныне занимает ИТМО, было возведено в XIX веке и является объектом культурного наследия регионального значения. Далее парламентарий приводит данные с сайта Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее – комитет) от 6 сентября 2018 года (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/news/144814/): «Проект реставрации и ремонта помещений двухуровневого вестибюля, главной лестницы, Актового зала и помещений 2-го этажа» согласован КГИОП в 2018 году на основании положительного заключения историко-культурной экспертизы. Сотрудниками КГИОП проведено мероприятие по контролю, в рамках которого установлено, что работы на объекте проводились самовольно, в отсутствие письменного разрешения комитета. В связи с этим КГИОП назначена внеплановая проверка, в том числе с целью установки соответствия проводившихся работ проектной документации. По факту проведения самовольных работ лица, ответственные за проведение работ, в т.ч. за авторский и технический надзор, будут привлечены к установленной законом ответственности. Также комитет предпримет меры, направленные на устранение выявленных нарушений».

Затем в своем обращении Михаил Романов указывает, что сайт комитета в разделе «Результаты проверок 19.10.2018 - 25.10.2018» (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/check_result/) публикует итоги надзорных мероприятий КГИОП за указанный период, где говорится, что в отношении пользователей объекта культурного наследия «Здание коммерческого училища» (ул. Ломоносова, д. 9, лит. А) составлен протокол о правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 18 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия) и ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). Максимальная ответственность за эти правонарушения – штрафы размером до 500 000 руб. и до 5 млн рублей соответственно.

Позднее, сайт Комитета опубликовал данные проверки, проведенной в период с 16.11.2018 по 22.11.2018, где говорится: «В результате рассмотрения ранее возбужденных дел Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга вынесены два постановления о привлечении к административной ответственности пользователей объекта культурного наследия «Здание коммерческого училища» (ул. Ломоносова, д. 9, лит. А) с назначением».

Парламентарий подчеркивает, что с тех пор официальные данные о проверочных мероприятиях КГИОП в отношении хода ремонта и реставрации здания ИТМО на сайте Правительства Санкт-Петербурга отсутствуют. В графике плановых проверок комитета на 2019 год здание ИТМО также не значится (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/plan-proverok/). Впрочем, и в плане проверок КГИОП на 2018 год данный объект тоже не упоминается, в связи с чем можно предположить, что особой тревоги в ведомстве за особняк на ул.Ломоносова,д.9, лит.А, не испытывали.

Михаил Романов обращает внимание прокуратуры, что, по данным СМИ, об «опасности обрушения» перекрытий, а также «ограниченной работоспособности» других несущих конструкций архитектурного памятника говорится в проекте его ремонта, выполненном в мае 2018 года. По информации проведение работ было запланировано «в эксплуатируемом здании». Уже тогда обследование технического состояния конструкций выявило дефекты и износ несущих опор здания, серьезно ограничивающие возможную нагрузку на перекрытия. Тем не менее, несмотря на «крены, дефекты и повреждения», обследование исключило опасность «внезапного разрушения» и разрешило эксплуатацию здания — но “при мониторинге его технического состояния либо восстановлении или усилении конструкций”. Очевидно, поэтому в техническом задании аукциона на проведение очередной реставрации от января 2019 года работы должны проводится в эксплуатируемом здании. Помещения для хранения материалов, инструментов, оборудования подрядчику не предоставляется. Подрядчик должен обеспечить хранение собственными силами, в том числе «путем ежедневного подвоза материалов в количестве однодневной выработки».

В своем обращении Михаил Романов выражает сомнения в качестве, последовательности и регулярности мониторинга и проверок состояния здания и хода его ремонта со стороны городских ведомств, ответственных за контроль реставрационных работ на петербургских объектах культурного наследия. Парламентарий подчеркивает, что, по данным сайта госзакупок, цитируемым СМИ, тендеры на реставрацию и капитальный ремонт отдельных элементов особняка и его помещений ИТМО проводил с 2015 года более 60 раз. По мнению Михаила Романова, одно только это должно было привлечь самое пристальное внимание профильных ведомств к данному объекту.

В письме депутата говорится: «Лишь по счастливой случайности обрушение в здании ИТМО не привело к трагедии, учитывая, что в момент ЧП в аудиториях велись занятия, где присутствовало более 80 человек. Если уже в сентябре проверкой КГИОП были установлены заметные нарушения действующего законодательства, регламентирующего порядок реставрационных и ремонтных работ, а в октябре это подтвердили результаты новых надзорных мероприятий, то почему ведомство не поставило вопрос о приостановке реставрации и ограничении эксплуатации здания до полного исключения аварийных ситуаций? Какие меры были предприняты надзорными органами по устранению нарушений, выявленных при первичных проверках? Когда и кем проводились последние надзорные мероприятия на объекте? Насколько строгим было наказание, если оно не привело к оперативному устранению нарушений, что в результате повлекло чрезвычайное происшествие, опасное для жизни и здоровья нескольких десятков человек, и стало причиной значительного повреждения объекта культурного наследия?»

Михаил Романов просит Генеральную прокуратуру РФ проверить обстоятельства заключения контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ в здании ИТМО на предмет наличия коррупционной составляющей. Кроме того, парламентарий требует дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за ходом реставрации объектов культурного наследия, с точки зрения наличия в их работе в отношении содержания объекта культурного наследия по адресу ул.Ломоносова, д.9, лит.А признаков халатности или коррупции.

Напомним, по данным СМИ, аукцион на ремонт двух помещений 2 этажа физико-технического факультета площадью 268,7 кв м 5 февраля 2019 года выиграла ООО СК «Возрождение». «Ремонт ряда других помещений того же 2 этажа, а также двухуровневого вестибюля, главной лестницы и актового зала должно было провести к декабрю 2018 года ООО «Реставратор» (победитель конкурса на 44 млн руб), которое выполняло обследование технических конструкций здания еще в 2017 году».



«В сентябре прошлого года представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры заявили, что во время реставрации старинную метлахскую плитку завода Эрлиха, которой был отделан парадный вестибюль, раскололи и вывезли как строительный мусор. Однако позже в ИТМО эту информацию опровергли».

16 февраля в здании университета ИТМО обвалились перекрытия с пятого по первый этаж. Эвакуировано более 80 человек, погибших и пострадавших нет. По факту обрушения перекрытий Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).