Голубой лед

«Питерец.ру» сообщает, что у набережной реки Мойка изменился цвет ледяного покрытия. В итоге оно приобрело голубой окрас. Это произошло в результате подготовки к съемкам нового фильма Никиты Михалкова. На реке установили специальный голубой настил. Однако вещество, которым был обработан этот понтон, оказалось легко растворимым. Из-за этого ледяной покров реки изменил цвет.

В ситуации разбираются сотрудники Росприроднадзора. Рассматривается вопрос относительно того, имело ли место нарушение законодательства. Речь идет о загрязнении ледяного покрова водных объектов. В настоящий момент специалисты выясняют, какое вещество здесь использовалось, из-за применения которого возник данный инцидент.