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» » Три дня без горячей воды – это реально

Три дня без горячей воды – это реально

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Срок отключения горячего водоснабжения могут сократить до 3 дней

«Питерец.ру» внедрение новых технологий может положительно повлиять на работу ЖКХ. В частности, благодаря оптимизации определенных процессов горячую воду теперь можно будет отключать не более чем на 3 дня. Так считает заместитель главы Минстроя Андрей Чибис.

Это достигается с помощью внедрения технологии «Умный город». Чибис отметил, что подобный эксперимент проходил уже в некоторых городах, и результаты оказались положительными. Много денег на внедрение «умных» технологий не понадобилось, а положительный эффект от использования стал ощутимым.

Новый подход позволяет коммунальным службам сохранить выручку за использование горячей воды, а жителям обеспечены достаточно комфортные условия. Так что трехдневное отключение горячего водоснабжения становится реальностью, и отключать его на более долгий срок нет необходимости.

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