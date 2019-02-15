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«По своему хотению»: жители Петербурга смогут сами участвовать в распределении бюджета

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.spb.ru
«По своему хотению»: жители Петербурга смогут сами участвовать в распределении бюджета

Современная спортивная площадка или реконструкция сквера – решение вопросов жизни Петербурга теперь напрямую будет зависеть от мнения местных жителей. В скором времени они смогут сами предлагать властям, на что конкретно необходимо направить бюджетные средства. Это станет возможным, если в Законодательном Собрании примут специальный закон о проектах инициативного бюджетирования. Соответствующий документ уже внесён на рассмотрение городского парламента и предварительно поддержан на заседании комитета по законодательству в пятницу, 15 февраля. Автором инициативы выступил депутат от «Единой России» Денис Четырбок.

Согласно тексту документа, правительство Петербурга должно разработать и утвердить порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, а также создать комиссию, которая и будет оценивать предложенные жителями идеи. Наряду с чиновниками и представителями общественности в состав конкурсной комиссии войдут депутаты – те, кто в последующем и будет закладывать в городском бюджете средства, необходимые для реализации выигрышных проектов. В составе комиссии парламентариев должно быть не менее одной трети от общего количества «судей».

По словам Дениса Четырбока, инициативное бюджетирование – это особый инструмент вовлечения людей в бюджетный процесс, и направлен он на помощь людям.

– Во-первых, такой механизм позволит объединить всех – и власти разных уровней, и непосредственно самих жителей – в решении общих проблем города. Во-вторых, он даст возможность решить точечные, наболевшие вопросы, которые складывались годами и до сих пор остаются проблемными, – отмечает Денис Четырбок. – Что касается проведения конкурсного отбора, то я считаю, что нужно учитывать не только отрасль самого проекта, но и целевую аудиторию его реализации. Нам обязательно нужно привлекать к участию молодых ребят. Они, как никто другой, идут в ногу со временем, более мотивированные и продвинутые, поэтому для них бюджетирование – это отличная возможность проявить себя и выступить новатором в решении какого-то социально значимого вопроса.

Вместе с этим депутат подчёркивает, что реализация инициативного бюджетирования в Санкт-Петербурге фактически началась еще в 2016 году, когда на базе нескольких районов города стартовал пилотный проект «Твой бюджет». О его поддержке ранее высказался и врио губернатора Александр Беглов, который взял под личный контроль реализацию всех инициатив-победителей.

Добавим, в прошлом году в проекте «Твой бюджет-2018» приняли участие более 3 тысяч человек. Они подали свыше 5 тысяч идей по улучшению городской среды. В этом году в проекте примут участие 6 районов, жители которых подадут наибольшее количество заявок.

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