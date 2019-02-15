Нефть в Неве?

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы заметили масляные пятна на поверхности реки Нева. Такую ситуацию наблюдали в районе Свердловской набережной. Эти пятна были замечены у ул. Ватутина.

Это произошло по причине разлития нефти в Неве. Данную информацию подтвердили в Росприроднадзоре. В настоящий момент ведется отбор проб в реке, а также в колодцах ТЭЦ-17. Производится специальная обработка места загрязнения.

Это далеко не первый случай, когда водоемы Петербурга и Ленобласти оказываются загрязненными. Такое происходит по причине различия нефти, выброса отходов, а также по другим причинам. Каждый такой случай рассматриваются отдельно, а причины возникновения загрязнений устраняются.