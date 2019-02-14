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В школе в Сертолово детям подавали молоко с коричневыми сгустками

0
58
Опубликовал: demidov
0
Фото:
vk.com
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти начало расследование инцидента. Некачественный продукт обнаружили в Сертоловской СОШ №1.

По сообщениям ведомства, молоко с подозрительными примесями получили на завтрак младшеклассники. Проблему обнаружила мама одной из учениц. «Мой ребенок не пьет пакетированное молоко, приносит домой. Дома я вскрыла пакет и была в ужасе. В нём оказалось не молоко, а какая-то жидкость бежевого цвета с запахом дешевого какао», – рассказала Алина Янина. Родители активно обсуждают происшествие в социальных сетях. Ситуацию усугубляет то, что с беспределом в школьных столовых родители и их дети сталкиваются не первый раз.
Этот случай в регионе не единственный за последнее время. В конце 2018 года появилась информация о том, что школьников в Красносельском районе Санкт-Петербурга кормили фальсифицированными продуктами. Прокуратора города провела проверку поставщиков и администрации, заключившей контракт с нарушителями. Выяснилось, что ученики не получают в достаточном количестве все питательные вещества, необходимые для поддержания детского здоровья.
В школе в Сертолово детям подавали молоко с коричневыми сгустками
В декабре прошлого года Прокуратура устроила повсеместную проверку школ и детских садов Северной столицы. В результате в организации социального питания были обнаружены серьезные нарушения в школах №418 и №425 Кронштадтского района. Условия хранения продовольственных товаров в учреждениях зачастую не соблюдались, на столах оказывались продукты плохого качества, а помещения пищеблоков находились в неудовлетворительном состоянии. Администрация школ не контролировала в должной мере условия выполнения контрактов.
В январе 2019 года Роспотребнадзор предложил запретить детям приносить еду из дома в школы и детские сады. Петербургские чиновники выступили против данной инициативы. Специалист комитета по здравоохранению Елена Булатова отметила, что в городе прецедентов отравления учеников домашней пищей не было. Чего нельзя сказать о случаях отравления блюдами из школьной столовой. Возможно, Роспотребнадзору стоит обратить более пристальное внимание именно на работу пищеблоков школ Санкт-Петербурга и Ленобласти, ведь на кону стоит здоровье и благополучие детей.

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