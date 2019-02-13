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» » Намыва не будет

Намыва не будет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Создание застройки в Финском заливе запретили

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы смогли добиться запрета на создание намывной застройки в Финском заливе. Речь идет о территории рядом с пос. Ольгино. Для этого Смольный даже обратился в суд и отстоял свою позицию.

Застройку намеревались осуществлять в Zinger Development. Однако относительно этого намыва в 2018 году возникли споры. Застройщику было отказано из-за ряда замечаний. К тому же в Смольном не собирались выделять землю без соответствующей оценки последствий от реализации данного проекта.

В итоге эта спорная ситуация была рассмотрена в суде, где чаша весов склонилась в сторону администрации Петербурга. Такое решение выглядит понятным и логичным. Посмотрим, какие шаги по этому поводу предпримет застройщик.

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