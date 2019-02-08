В Петербурге разрешат жарить шашлыки в скверах и парках

Власти Петербурга намерены определить специальные места для отдыха, где можно будет жарить шашлыки, не нарушая никакие правила. Соответствующий документ внесён на рассмотрение депутатов городского парламента и предварительно одобрен на заседании комитета по законодательству в пятницу, 8 февраля.

Как поясняет один из авторов законопроекта Денис Четырбок, в настоящее время жарить шашлыки и разводить огонь в скверах и парках Петербурга нельзя: это запрещено городскими правилами охраны и использования зелёных насаждений. За нарушение нормы грозит штраф – от трёх до пяти тысяч рублей, однако останавливает это немногих.

– Тысячи людей хорошо осознают, что нарушают закон, но всё равно идут жарить шашлыки неподалёку от дома. И это в какой-то степени объяснимо: специально оборудованных мест, разрешённых для разведения огня и приготовления шашлыка, в черте города попросту нет, – говорит парламентарий. – Мы намерены прекратить эту затянувшуюся борьбу городских властей с шашлычниками, предоставить людям возможность легально жарить шашлыки в парках, садах и скверах.

Согласно тексту документа, Правительство Петербурга должно будет создать специальные площадки для отдыха, предназначенные, в том числе, для установки мангалов и барбекю, а также определить правила их использования. Предполагается, что такие места будут оборудованы урнами, противопожарными средствами и мангалами.