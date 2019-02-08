Аэроэкспресса не будет

«Питерец.ру» сообщает, что власти Петербурга решили отказаться от строительства линии для аэроэкспресса до «Пулково». По этой причине был отменен соответствующий конкурс.

В Смольном сообщили, что вариант с аэроэкспрессом рассматривался в качестве одного из возможных. Помимо него для сообщения с аэропортом можно использовать скоростной трамвай, автобус и отдельную ветку метро. Проект метрополитена считался наиболее дорогим, а вариант с автобусом – самым бюджетным.

Поскольку от проекта с железной дорогой решили отказаться, для решения вопроса будет выбран иной путь. Какой именно вариант сообщения с Пулково изберут в Смольном, пока неизвестно. Предположительно, это окажется проект с автобусом.