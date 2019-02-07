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В Петербурге под весом снега рухнул ангар

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Piter.TV
Постройка буквально сложилась из-за тяжести осадков, скопившихся на крыше.

Постройка буквально сложилась из-за тяжести осадков, скопившихся на крыше. По словам мобильного корреспондента, ангар принадлежит компании, связанной с жилищно-оммунальными услугами.

Канал Piter.TV публикует видео необычного зимнего ЧП, которое случилось днем 7 февраля в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На улице Пархоменко под весом снега и наледи сложился крупный арочный ангар. В распоряжении редакции появились кадры, снятые на месте происшествия мобильным репортером. Нам нем видна масштабная постройка, площадь которой явно превышает тысячу квадратных метров. Крыша и стены объекта обрушены, на них видны крупные снежные наросты.

Автор ролика предположил, что ангар принадлежит местным коммунальщикам. Во всяком случае, за ангаром можно разглядеть снегоуборочную технику. По словам репортера, на месте ЧП не было видно спасателей или представителей МВД. Только суету сотрудников, которые работали в завалах ангара.

"Бог шельму пометил. Играли в карты, наверное, снег было некогда убрать", - предположил автор записи.

Источник: Piter.TV
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