В Санкт-Петербурге детям не хватает мест в яслях и детсадах

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная началу приема в детские сады города. Представители комитета по образованию отметили , что на сегодняшний день в яслях не хватает около 6 000 мест. По словам чиновников, непростая ситуация сложилась только с возрастной категорией до 3 лет. Ежегодно детей дошкольного возраста становится примерно на 10 тысяч больше, к тому же в Санкт-Петербурге активно строятся новые районы. Именно так объясняют в комитете данную ситуацию, уверяя, что в течение двух-трех лет проблему решат.

Стоит отметить, что и с условиями пребывания детей в детских садах в городе на Неве все очень непросто. Вспомнить хотя бы материалы прокурорской проверки в конце 2018 года. Тогда надзорный орган установил, что в детских садах № 1, 37, 30, 39, школах № 436, 23, 26, 418, 432, 427 продукты хранились с нарушением всех существующих норм. Проверяющие нашли также просрочку. Не обошлось и без последствий подобных нарушений – в ноябре 2018 года 35 воспитанников детского сада №111 Невского района были доставлены в больницу с острой кишечной инфекцией, а в саду № 46 Пушкинского района 17 детей заболели сальмонеллезом. В 26-ом садике вообще по кухне бегали тараканы.

Школы, к сожалению, подчас не лучше детских садов. В образовательных учреждениях № 24, 500, 507, 533 сотрудники столовых не проходили флюорографию, гигиенический контроль, а также не делали прививки. Молоко в этих столовых хранилось рядом с сырой рыбой, что запрещено нормами СанПиН. В школе № 291 в Красносельском районе массово жалуются на клопов и тараканов, которых школьники находят в тарелках с едой и в кружках.

При этом на содержание учебных заведений тратятся значительные суммы, но уходят они зачастую не по назначению. Напомним о картельном скандале в сфере социального питания, который не так давно бушевал в северной столице. По информации ФАС, АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района» являются участниками картельного сговора. Все три фирмы принимали участие в 50 аукционах на поставку горячего питания в школы и детские сады Санкт-Петербурга более чем на 65 млн рублей с 2015 по 2017 год. В результате этого, компании незаконно обогатились на 52 миллиона рублей.

Проблемы петербургских образовательных учреждений не заканчиваются на нехватке мест, дела обстоят гораздо серьезнее. Для того, чтобы открывать новые школы и сады, необходимо разобраться со старыми, где детей кормят просрочкой и тараканами, и не допускать повторения прошлых ошибок.