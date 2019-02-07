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В Петербурге построят здание укрупненного центра ОрВД

0
109
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
julialoris.com
В Санкт-Петербурге построят здание укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости строительства технического здания Санкт-Петербургского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта определена достоверно. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Техническое здание будет использоваться для организации и обслуживания воздушного движения в границах ответственности Санкт-Петербургского, Мурманского, Архангельского (в том числе Нарьян-Марского сектора), Котласского, Вологодского и Сыктывкарского районных центров ЕС ОРВД. Центры входят в структуру филиалов «Аэронавигация Северо-Запада» и «Аэронавигация Северного Урала» Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

Санкт-Петербургский укрупненный центр будет оснащен автоматизированной системой организации воздушного движения, предназначенной для повышения пропускной способности воздушного пространства, обеспечения безопасности полетов в условиях роста интенсивности воздушного движения, удовлетворения потребностей пользователей воздушного пространства в аэронавигационном обслуживании, сокращения эксплуатационных расходов, а также гармонизации национальной системы ОрВД с системами других государств в соответствии с глобальной эксплуатационной концепцией ОрВД ICAO.

В соответствии с разработанными проектными решениями, достоверность определения сметной стоимости которых проверили эксперты Главгосэкспертизы России, в трехэтажном здании будут размещены комплексы помещений центра планирования полетов, центра коммутации связи, центра интегрированной связи, линейного аппаратного зала, а также главный диспетчерский зал и другие необходимые зоны. Общая площадь здания составит 5,495 кв. м.

В ходе реализации проекта будет построено не только здание центра, но и дизель-генераторная установка, подземная емкость аварийного слива топлива и трансформаторная подстанция.

Застройщик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Генеральный проектировщик - Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Источник: Главгосэкспертиза
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