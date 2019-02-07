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Они сдают китайский

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
24 школьника выбрали ЕГЭ по китайскому

Петербургские школьники, как обычно, будут сдавать ЕГЭ, и в первый раз в число предметов попал китайский язык. Его выбрали 24 человека. Этот язык достаточно сложен для изучения. Однако некоторые школьники охотно его осваивают и даже желают сдавать по нему экзамен.

«Питерец.ру» отмечает, что наиболее востребованным предметом, среди тех, что выбирают для ЕГЭ, является обществознание. Его взяли примерно 15,7 тыс. человек. Другие популярные предметы в этой группе – физика и английский язык.

Среди обязательных предметов лидером является русский язык – его сдают 33 тыс. человек. Экзамен по математике пройдет у 32 тыс. школьников. Всего в 2019 году ЕГЭ предстоит сдать 37 тыс. школьников. Это очень серьезное испытание для выпускников школ.

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