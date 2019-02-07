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Огромная сосулька

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге найдена сосулька длиной 15 м

«Питерец.ру» сообщает, что городе на Неве была найдена сосулька в 7 этажей. Ее длина оказалась в районе 15 м. Огромную сосульку нашли во дворе на Московском пр-те, 86. По словам людей, прямо над ней располагался вход в парадную. Фотографии этой страшной находки были размещены в соцсети «ВКонтакте».

В Северной столице уже произошло немало инцидентов, связанных с ледяными глыбами. Одна из них унесла жизнь 23-летнего молодого человека. Наледь с высотки недалеко от «Пионерской» стала причиной госпитализации женщины. На Васильевском острове пострадал мужчина. Наледь упала ему на голову, из-за чего он получил травмы. Подобные инциденты показывают, насколько серьезными могут быть ситуации с сосульками и ледяными глыбами.

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