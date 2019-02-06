Почему пахнет газом?

«Питерец.ру» сообщает, что жители нескольких районов Северной столицы пожаловались на запах газа. Представители газовой службы произвели необходимые замеры, но проверка не выявила превышения уровня загазованности. Однако меры предосторожности все равно были соблюдены: эвакуировали несколько учебных заведений.

Газовикам все же удалось найти предположительную причину проблемы. На свалке, находящейся на пр-те Народного ополчения, была обнаружена емкость. Скорее всего, внутри нее находятся остатки сжиженного газа. Эта версия является предварительной. Представители газовой службы продолжают работу по выявлению причин запаха и устранению возможных последствий. К решению данного вопроса подходят очень серьезно.