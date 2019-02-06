Он спас кота

«Питерец.ру» сообщает о ситуации, которая возникла в одной из деревень Ленобласти. На дне 12-метрового колодца оказался кот. Хозяин животного вызвал спасателей, но они должны были приехать примерно через час.

Однако, когда специалисты прибыли на место, оказалось, что животное уже было извлечено из колодца. Причем сделал это 14-летний подросток. Мальчишку обвязали веревкой и опустили в воду за котом.

Хорошо, что все закончилось так, ведь подросток оказался в достаточно опасной ситуации. Веревка могла оборваться, а в колодце – оказаться опасная для человеческого организма среда. Не стоило так рисковать, а нужно было дождаться спасателей, которые профессионально обучены поведению в таких ситуациях и имеют необходимое оборудование.