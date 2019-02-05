Проверить безопасность надземных переходов в Петербурге попросил Генпрокуратуру депутат Романов

Михаил Романов обратился в Генпрокуратуру и Ростехнадзор с требованием проверить безопасность и соответствие требованиям технических регламентов надземных переходов («Краб» и «Креветка») над проспектом Славы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил обращения к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и к главе Ростехнадзора Алексею Алешину с требованием провести комплексную проверку безопасности, технического состояния и качества сезонного обслуживания надземных переходов над проспектом Славы в Санкт-Петербурге. Парламентарий также просит надзорные ведомства исследовать соответствие переходов требованиям строительства капитальных переправ и СНиПам, регулирующим доступность сооружений для маломобильных групп населения. По мнению Михаила Романова, предметом проверки может стать и законность введения конструкций в эксплуатацию в 2013-2014 годах.
Депутат направил запросы в связи с многочисленными обращениями жителей Фрунзенского района, которые с момента начала строительства переходов, получивших из-за своей формы в народе названия «Краб» (пересечение проспекта Славы и Будапештской улицы) и «Креветка» (пересечение проспекта Славы и Белградской улицы) ведут борьбу против их существования. Люди жалуются на то, что переход проспекта Славы по мостам отнимает гораздо больше времени и сил, чем - по зебре. Для маломобильных групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей, пешеходов с детскими колясками, переправы практически недоступны.
Сооружения оборудованы пандусами, но наклонные конструкции устроены очень неудобно. Кроме того, в холодное время года пандусы превращаются в ледяные горки, по которым невозможно подняться и опасно спускаться. То же самое касается ступеней.
Жители жалуются, что очистка переправ от снега и наледи происходит только в преддверии или по следам высокопоставленных проверок, а большую часть зимы на лестницах и полотнищах переходов – снег, под которым скрывается наледь. Пользоваться этими сооружениями в таком состоянии не только некомфортно, но и опасно. Из-за этого пешеходы порой вынуждены проезжать мимо «Краба» и «Креветки» наземным транспортом до ближайшей зебры, переходить проспект Славы там, а затем возвращаться по другой стороне к нужной точке вблизи от сомнительных переправ. Жители Фрунзенского района Санкт-Петербурга неоднократно обращались в различные инстанции с требованием пересмотреть решение об устройстве надземного перехода на двух ключевых перекрестках района. Несколько раз петербуржцы выходили на митинги и собирали тысячи подписей под публичными петициями за замену «Краба» и «Креветки» на безопасные переходы, однако до сих пор их требования не были услышаны.
В письме к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке Михаил Романов просит провести комплексную проверку обоих переходов и принять меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений действующего законодательства допущенных при строительстве и введении объектов в эксплуатацию, а также при их техническом обслуживании и при поддержании их безопасности зимой в части очистки от наледи и снега.
В обращении Михаила Романова к главе Ростехнадзора Алексею Алешину говорится следующее: «В связи с жалобами граждан и повышенной опасностью объектов, усугубившейся за время эксплуатации переходов с момента их введения в строй, прошу провести комплексную проверку состояния обоих сооружений, безопасность использования, а также определить степень износа конструкций и их соответствие действующим СНиПам. Также прошу провести проверку объектов капитального строительства на предмет соответствия требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативно-правовых актов и проектной документации, а также ранее выявленных нарушений и экспертизу пандусов, прочего оборудования, предназначенного для маломобильных групп населения, в части соответствия последней редакции свода правил, регулирующего доступность зданий и сооружений для такой категории пешеходов».
По имеющейся информации Ростехнадзор не выдал заключение по объекту капитального строительства: «Надземный пешеходный переход на пересечении проспекта Славы с улицей Белградской, потому что в нарушении проектной документации были изменены характеристики безопасности сооружения (основные качественные показатели свойств строительной конструкции, посредством соблюдения которых обеспечивалось соответствие сооружения требованиям безопасности), также не дана оценка о соответствии требованиям безопасности изменений технических решений, влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта».
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Проверить безопасность надземных переходов в Петербурге попросил Генпрокуратуру депутат Романов
Михаил Романов обратился в Генпрокуратуру и Ростехнадзор с требованием проверить безопасность и соответствие требованиям технических регламентов надземных переходов («Краб» и «Креветка») над проспектом Славы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга