Проверить безопасность надземных переходов в Петербурге попросил Генпрокуратуру депутат Романов

Михаил Романов обратился в Генпрокуратуру и Ростехнадзор с требованием проверить безопасность и соответствие требованиям технических регламентов надземных переходов («Краб» и «Креветка») над проспектом Славы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил обращения к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и к главе Ростехнадзора Алексею Алешину с требованием провести комплексную проверку безопасности, технического состояния и качества сезонного обслуживания надземных переходов над проспектом Славы в Санкт-Петербурге. Парламентарий также просит надзорные ведомства исследовать соответствие переходов требованиям строительства капитальных переправ и СНиПам, регулирующим доступность сооружений для маломобильных групп населения. По мнению Михаила Романова, предметом проверки может стать и законность введения конструкций в эксплуатацию в 2013-2014 годах.

Депутат направил запросы в связи с многочисленными обращениями жителей Фрунзенского района, которые с момента начала строительства переходов, получивших из-за своей формы в народе названия «Краб» (пересечение проспекта Славы и Будапештской улицы) и «Креветка» (пересечение проспекта Славы и Белградской улицы) ведут борьбу против их существования. Люди жалуются на то, что переход проспекта Славы по мостам отнимает гораздо больше времени и сил, чем - по зебре. Для маломобильных групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей, пешеходов с детскими колясками, переправы практически недоступны.

Сооружения оборудованы пандусами, но наклонные конструкции устроены очень неудобно. Кроме того, в холодное время года пандусы превращаются в ледяные горки, по которым невозможно подняться и опасно спускаться. То же самое касается ступеней.

Жители жалуются, что очистка переправ от снега и наледи происходит только в преддверии или по следам высокопоставленных проверок, а большую часть зимы на лестницах и полотнищах переходов – снег, под которым скрывается наледь. Пользоваться этими сооружениями в таком состоянии не только некомфортно, но и опасно. Из-за этого пешеходы порой вынуждены проезжать мимо «Краба» и «Креветки» наземным транспортом до ближайшей зебры, переходить проспект Славы там, а затем возвращаться по другой стороне к нужной точке вблизи от сомнительных переправ. Жители Фрунзенского района Санкт-Петербурга неоднократно обращались в различные инстанции с требованием пересмотреть решение об устройстве надземного перехода на двух ключевых перекрестках района. Несколько раз петербуржцы выходили на митинги и собирали тысячи подписей под публичными петициями за замену «Краба» и «Креветки» на безопасные переходы, однако до сих пор их требования не были услышаны.

В письме к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке Михаил Романов просит провести комплексную проверку обоих переходов и принять меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений действующего законодательства допущенных при строительстве и введении объектов в эксплуатацию, а также при их техническом обслуживании и при поддержании их безопасности зимой в части очистки от наледи и снега.

В обращении Михаила Романова к главе Ростехнадзора Алексею Алешину говорится следующее: «В связи с жалобами граждан и повышенной опасностью объектов, усугубившейся за время эксплуатации переходов с момента их введения в строй, прошу провести комплексную проверку состояния обоих сооружений, безопасность использования, а также определить степень износа конструкций и их соответствие действующим СНиПам. Также прошу провести проверку объектов капитального строительства на предмет соответствия требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативно-правовых актов и проектной документации, а также ранее выявленных нарушений и экспертизу пандусов, прочего оборудования, предназначенного для маломобильных групп населения, в части соответствия последней редакции свода правил, регулирующего доступность зданий и сооружений для такой категории пешеходов».

По имеющейся информации Ростехнадзор не выдал заключение по объекту капитального строительства: «Надземный пешеходный переход на пересечении проспекта Славы с улицей Белградской, потому что в нарушении проектной документации были изменены характеристики безопасности сооружения (основные качественные показатели свойств строительной конструкции, посредством соблюдения которых обеспечивалось соответствие сооружения требованиям безопасности), также не дана оценка о соответствии требованиям безопасности изменений технических решений, влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта».

Комментирует Михаил Романов:



- Жители регулярно пользуются этими переходами, они действительно являются примером неудачного градостроительного решения. Когда переправы возводили, предполагалось, что из-за устранения двух зебр и двух светофорных комплексов, трафик на проспекте Славы станет менее напряженным, а пешеходы смогут безопасно пересекать магистраль без риска попасть под колеса проезжающего транспорта. Но сама архитектура этих сооружений оказалась крайне неудачной, на сильном ветру мосты подвергаются большой вибрации, их покрытие не утеплено и не предохранено от скольжения, нет защиты от осадков, вместо лифтов - высокие и длинные пандусы. К сожалению, известны случаи падения пешеходов. Я прошу надзорные ведомства обратить внимание на эти уникальные в негативном смысле примеры градостроительного новаторства. Уверен, что комплексная проверка Генеральной прокуратуры РФ и Ростехнадзора выявит многочисленные нарушения действующего законодательства и несоответствие техническим регламентам, после чего мы быстрее найдем пути решения и приведем переходы в нормативное и безопасное состояние.