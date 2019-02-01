Мечты об удаленной работе

Популярность удаленной работы в последние годы стремительно растет. Некоторые специалисты трудятся именно таким способом. Согласно данным HeadHunter, 81% опрошенных петербуржцев рассматривают возможность удаленной работы.

Такой вид деятельности кажется весьма привлекательным. Существенным моментом является экономия времени и денег на проезд, возможность самому регулировать рабочее время и взаимодействовать с компаниями из другого региона.

«Питерец.ру» отмечает, что в удаленной работе есть и свои сложности. Фриланс имеет подводные камни, потому он подходит далеко не всем. Это работа для людей с высоким уровнем самодисциплины. Не все могут успешно справляться с такой формой организации деятельности.