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» » Вячеслав Лащевский возглавил Жюри первой премии «Серебряный Лучник» − Северо-Запад

Вячеслав Лащевский возглавил Жюри первой премии «Серебряный Лучник» − Северо-Запад

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
luchnik-sz.ru
Вячеслав Лащевский возглавил Жюри первой премии «Серебряный Лучник» − Северо-Запад

Председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский возглавил жюри первой премии «Серебряный лучник» − Северо-Запад. Вячеслав Лащевский является членом Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник», первым зампредседателя Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, вице-президентом Российской ассоциации по связям с общественностью.

«В Северо-Западном федеральном округе сформировалось активное коммуникационное сообщество, – отмечает Вячеслав Лащевский. – Запуск здесь «Серебряного Лучника» − большой шаг и в развитии премии, и для коммуникационного сообщества Северо-Запада страны. Компании, госструктуры, пиар-агентства получили широкие возможности участия в премии и презентации результатов своей работы. Уверен, жюри ждёт множество открытий сильных коммуникационных проектов региона, новаторских решений и высокоэффективной работы профессионалов».

В состав жюри Первой премии «Серебряный лучник» − Северо-Запад вошли руководители департаментов по связям с общественностью ведущих компаний федерального округа, руководители и главные редакторы средств массовой информации.

Члены жюри определят победителей премии по результатам публичной защиты проектов, вошедших в шорт-лист. Публичная защита проектов и церемония награждения победителей первой премии «Серебряный Лучник» − Северо-Запад состоятся в Санкт-Петербурге 15 февраля 2019 года в Актовом зале Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета по адресу Менделевская линия, 2.

Оператором Премии выступает Коммуникационная группа АГТ (AGT Communications Group).

Самая оперативная информация о ходе Премии и регистрация на мероприятия на сайте http://luchnik-sz.ru и на странице «Серебряный Лучник» − Северо-Запад в Facebook www.facebook.com/luchniksz.

Справочно

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» была учреждена 25 июня 1997 года Торгово-Промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4 500 проектов.

С 2002 года управление проектом осуществляет Попечительский совет, в который входят представители различных компаний, общественных профессиональных объединений и коммуникационных групп, агентств – лидеров отрасли. На рынке PR-услуг закрепились продвигаемые «Серебряным Лучником» стандарты качества профессиональной деятельности, сформировано представление о сложности и многогранности современных общественных коммуникаций. В рамки конкурса введены публичные лекции опытных и успешных специалистов по коммуникациям, мастеров профессии. Ежегодно проводятся авторские презентации лучших книг. 

В 2010 году был учрежден конкурс "Серебряный Лучник"-США, итоги которого подводятся в конце января в г.Вашингтон

В 2015 году был учрежден конкурс "Серебряный Лучник" - Чехия, который проводится под патронатом президента Чешской Республики М. Земана. Итоги конкурса подводятся в начале ноября. Лучшие проекты конкурса публикуются в Книге «50 лучших проектов» каждые 2 года. В настоящее время сборник книг «50 лучших проектов» включает в себя 8 томов объемом 600 и более страниц, в них представлены лучшие PR-проекты России с 1997 по 2015 год.)

Оператором системы региональных конкурсов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» выступает Коммуникационное агентство «АГТ».

В наступившем сезоне система региональных конкурсов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» охватывает все без исключения регионы Российской Федерации. Общий перечень премий, оператором которых выступает региональная сеть коммуникационного агентства «АГТ»: «Серебряный Лучник»–Северо-Запад, «Серебряный Лучник»–Сибирь, «Серебряный Лучник»–Юг, «Серебряный Лучник»–Приволжье, «Серебряный Лучник»-Урал и «Серебряный Лучник»–Дальний Восток.

Один из победителей каждой региональной премии напрямую попадает в шорт-лист Национальной премии.

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