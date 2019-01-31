«Петербург – не помойка»: активисты Северной столицы примут участие в экопротесте

В Петербурге 3 феврале в 12:00 в Удельном парке пройдет всероссийская акция протеста против мусорных реформ города и области. Активисты решили поддержать также и Архангельскую область, ведь там без ведома местных жителей был создан полигон на 5 тысяч га для московского мусора.

«У нас отсутствует грамотная политика обращения с отходами. Самая правильная тактика – это раздельный сбор мусора и переработка сырья для дальнейшего производства. Если мы просто выбрасываем мусор в баки, то не решаем так проблему, а перекладываем ее на окраину какого-либо города», – отметил лидер движения «Красивый Петербург», градозащитник Красимир Врански.

Что же касается мусорной реформы в Санкт-Петербурге, то здесь проблем оказалось немало, свалок с каждым днем становится все больше. Для того чтобы можно было контролировать места скопившегося мусора, в городе решили создать интерактивную карту свалок. На этой карте можно будет отметить точку, после чего активисты Народного фронта будут выезжать на место и проводить собственную проверку.

«Если мусорные контейнеры у вас во дворе переполнены, то фотографируйте это и отправляйте нам на сайт. Нам нужна объективная и реальная информация о том, как работают региональные операторы», – отметил эксперт ОНФ Дмитрий Миронов.

Больше всего, как оказалось, от мусорных проблем мучаются жители Приморского района. С 2011 года отсюда начали поступать жалобы на удушливый запах, из-за него, по словам граждан, в домах невозможно было даже открыть окна для проветривания. Источником резкого запаха оказался полигон «Новоселки», где была обнаружена огромная свалка. После чего власти решили закрыть ее на рекультивацию и обещали в прошлом году построить станцию дегазации, которой, однако, все еще нетр.

А вот мусоросжигательные заводы в скором времени могут появиться. Решение построить заводы высокого класса опасности чиновники приняли самостоятельно, не вводя в курс дела жителей района. Граждане считают , что создание предприятий сильно нарушит экологию, и приведет к возникновению онкологических заболеваний у детей. Спустя время решение о строительстве МСЗ в Каменке все-таки отложили до полного рассмотрения технологии утилизации твердых коммунальных отходов.

Куда теперь будут поступать отходы – остается загадкой. Вполне вероятно, что в связи с не налаженной мусорной системой в городе, в скором времени могут образоваться сотни новых несанкционированных свалок. Интерактивные карты не смогут решить все возникающие трудности, избавляться необходимо от источника проблемы: повсеместно налаживать раздельный сбор и осваивать новые технологии переработки отходов.