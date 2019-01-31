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Дебошира с рейса "Санкт-Петербург-Анталия" арестован

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Суд арестовал на два месяца дебошира с рейса "Санкт-Петербург-Анталия"

Сегодня Адлерский районный суд города Сочи арестовал авиадебошира на два месяца, из-за которого вынужденно сел в Сочи самолет из Санкт-Петербурга в Анталию, сообщают РИА Новости.
По версии следствия, во вторник самолет, летевший из Петербурга в Анталию, экстренно сел в Сочи из-за неадекватного поведения пассажира. На борту самолета мужчина устроил дебош и ударил стюардессу, которая пыталась его успокоить. Позднее медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови пассажира. В отношении 33-летнего жителя Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Избрать для Андрея Тищенко меру пресечения - содержание под стражей на срок два месяца", - заявил судья.

Источник: РИА Новости
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