Дебошира с рейса "Санкт-Петербург-Анталия" арестован

Сегодня Адлерский районный суд города Сочи арестовал авиадебошира на два месяца, из-за которого вынужденно сел в Сочи самолет из Санкт-Петербурга в Анталию, сообщают РИА Новости.

По версии следствия, во вторник самолет, летевший из Петербурга в Анталию, экстренно сел в Сочи из-за неадекватного поведения пассажира. На борту самолета мужчина устроил дебош и ударил стюардессу, которая пыталась его успокоить. Позднее медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови пассажира. В отношении 33-летнего жителя Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".



"Избрать для Андрея Тищенко меру пресечения - содержание под стражей на срок два месяца", - заявил судья.