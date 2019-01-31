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Умнов спокоен

0
37
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Руководитель регионального Главка прокомментировал информацию о своей отставке

Глава МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов выступил накануне в парламенте Северной столицы, отчитавшись за работу в 2018 г. После выступления один из депутатов попросил Умнов прокомментировать информацию о возможном переводе в Москву.

Руководитель Главка считает, что его судьба не зависит от него самого. Такой он видит учесть человека в пагонах. В то же время Умнов признался, что не видит сейчас каких-то тревожных сигналов, указывающих на его грядущее увольнение.

«Питерец.ру» отмечает, что здесь возможны разные сценарии развития событий. Не раз бывало, что слухи о переводе человека на другую работу в Москву ходили долгое время, но это должностное лицо продолжало занимать свой пост. Иногда ситуация с чьей-то отставкой разворачивалась слишком стремительно.

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