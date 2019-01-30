Депутаты Петербурга предложат Веронике Скворцовой разработать стандарт по предоставлению тест-полосок диабетикам

Депутаты Петербурга намерены обратиться к министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой с просьбой разработать стандарт по предоставлению тест-полосок лицам, страдающим сахарным диабетом. Соответствующую инициативу поддержали на пленарном заседании городского парламента в среду, 30 января.

Как поясняет один из авторов документа Денис Четырбок, в настоящее время в России установлен конкретный перечень групп населения и видов заболеваний, при лечении которых медицинские препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, медицинская помощь оказывается исключительно на основе закрепленных стандартов.

–Расчетом потребности в тест-полосках сегодня занимаются региональные правительства. Они самостоятельно определяют и количество закупаемых тест-полосок, и частоту их предоставления людям, страдающим сахарным диабетом. При этом установление таких параметров является правом, а не обязанностью властей, – говорит Денис Четырбок. – Как показывает практика, показатели не всегда соответствуют реальному числу нуждающихся в препаратах граждан, что зачастую приводит к ухудшению состояния их здоровья и необратимым последствиям.

Добавим, что на данный момент в Петербурге количество больных сахарным диабетом превысило 163 тыс. человек.

Напомним, ранее Денис Четырбок предложил создать в Петербурге специальный резервный запас инсулина для людей, страдающих сахарным диабетом.